奧斯卡晚宴大明星吃甚麼 搶先看

我要評比

本屆奧斯卡金像獎將於26日晚間舉行頒獎典禮，結束後就是招待大明星們色香味俱全的奧斯卡晚宴，究竟有哪些菜色，負責籌辦的米其林星級大廚先露一手，果然光看就食指大動。

主廚帕克（Wolfgang Puck）負責籌辦奧斯卡晚宴已20多年，從食材的鋪陳就絲毫未曾馬虎。主辦單位說，張羅1500位出席頒獎典禮的嘉賓吃得盡興，使用7500隻蝦、6500個小金人麵包，法式甜點馬卡龍2250個，1400瓶香檳、800個蟹鉗料理、400磅頂級和牛、350磅鮪魚與煙燻鮭魚、250尾龍蝦以及10公斤魚子醬等。

除了經典必備的菜色，如小金人形狀的鮭魚魚子醬料理，大明星們吃不完可以帶走的小金人巧克力，4款風味獨特的雞尾酒，林林總總超過50道菜色，就是要讓佳賓們吮指回味樂無窮。1060217

(中央社)