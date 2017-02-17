李炳憲入圍好萊塢亞裔演員排行榜

南韓媒體今天報導，李炳憲入圍「當之無愧的11名好萊塢亞裔演員」排行榜。除了李炳憲以外，還有3名美籍韓裔演員也入圍。

南韓聯合新聞通訊社報導，美國「今日美國報」於當地時間16日報導了前述消息。

今日美國報報導，李炳憲展現了精湛演技，是一名有潛力的演員。

今日美國報還介紹了李炳憲在去年接受該報專訪時的部分內容。當時，李炳憲表示，不管海外粉絲有多少，他在美國要從頭開始。現在還很難適應美國的文化和克服語言障礙，但已經做好了適應當地文化和認真學習語言的心理準備。1060217

(中央社)