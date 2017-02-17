南瑤宮3/12笨港進香 隨香送好禮

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彰化南瑤宮舉辦笨港進香活動，預定3月12日起駕，參與進香的民眾添油香新台幣500元就能獲贈平安符、隨香旗以及毛巾等。

彰化市南瑤宮徒步笨港進香活動預定在3月12日上午起駕，彰化市長邱建富今天說，南瑤宮笨港進香活動從民國103年起恢復全程徒步，7天6夜的行程行經彰化、雲林以及嘉義3個縣市，全長約300公里。

邱建富表示，南瑤宮笨港進香活動歷史悠久，沿路都有友好的宮廟以及信眾熱情款待，而笨港進香活動見證時代環境的變遷，市公所因此向中央爭取列為國家無形文化資產。

邱建富說，許多去年參加過進香活動的民眾詢問今年活動何時展開，公所因此規劃「隨香送好禮」專案，參與進香的民眾，只要添油香500元，就可以獲贈精美的束口背袋、隨香旗、平安符和帽子等，而市公所也委請廠商復刻早期參與進香的進香旗等，將限量發售。1060217

(中央社)