鴨隻疑有病狀 宜蘭凍存376隻送驗

宜蘭縣動植物防疫所今天說，宜蘭縣員山鄉一處養殖場昨天有鴨隻呈現出血點，雖沒有明顯禽流感症狀，但還是以高規格方式處置，殺完凍存376隻，部分檢體送驗。

農委會宣布今天開始家禽禁宰禁殺7天，配合政策，宜蘭縣農業處等相關單位今天分別前往羅東民生市場與員山鄉一處屠宰場，加強查緝，目前初步沒有違規。1060217

(中央社)