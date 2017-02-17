立院新會期開議 國民黨團首重食安

國民黨團書記長王育敏今天表示，本會期國民黨設定主要重中之重的議題是食安議題。食安問題國人高度關注，是國民黨團最優先的考量，民眾關心的事，就是國民黨團最關心的事。

第9屆立法院第3會期今天開議，國民黨團上午在立法院召開本會期第一次黨團大會。

國民黨立法院黨團書記長王育敏在會後受訪表示，本會期國民黨設定主要重中之重的議題是食安議題。她說，因為現在看到蔡政府開放含瘦肉精美豬的可能性非常高，包括綠營民代、縣市首長訪美時，跟美方談到的好像都是美豬的議題。

王育敏指出，食安問題國人高度關注，這是國民黨團最優先的考量，其他還有像是空汙問題等，涉及重大民生的議題。她說，「民眾關心的事情，就是國民黨團最關心的事情。」

針對年金改革，王育敏說，國民黨團會採取最高的監督力道，希望政府在年改過程中，不要造成社會嚴重的分歧對立，所提出的方案，應該是要經過溝通且合理的法案。

對於上會期還未定案的同婚及日本核災區食品開放議題，王育敏表示，食安排第一位，力擋核災食品跟含瘦肉精美豬，這是國民黨團一定會全力捍衛。

對於同婚議題，王育敏說，現在社會還未有一致性共識，但她認為法務部責無旁貸。她說，過去法務部研議同婚議題多時，可站在政府中性角度提出專業看法，若是專法，請把專法提出來。

王育敏指出，面對同婚議題，法務部應該表達過去研究各國經驗後，認為依台灣現況修什麼法律最好，這是法務部的專業，法務部責無旁貸。1060217

(中央社)