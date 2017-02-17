立院新會期開議 國民黨團首重食安
國民黨團書記長王育敏今天表示，本會期國民黨設定主要重中之重的議題是食安議題。食安問題國人高度關注，是國民黨團最優先的考量，民眾關心的事，就是國民黨團最關心的事。
第9屆立法院第3會期今天開議，國民黨團上午在立法院召開本會期第一次黨團大會。
國民黨立法院黨團書記長王育敏在會後受訪表示，本會期國民黨設定主要重中之重的議題是食安議題。她說，因為現在看到蔡政府開放含瘦肉精美豬的可能性非常高，包括綠營民代、縣市首長訪美時，跟美方談到的好像都是美豬的議題。
王育敏指出，食安問題國人高度關注，這是國民黨團最優先的考量，其他還有像是空汙問題等，涉及重大民生的議題。她說，「民眾關心的事情，就是國民黨團最關心的事情。」
針對年金改革，王育敏說，國民黨團會採取最高的監督力道，希望政府在年改過程中，不要造成社會嚴重的分歧對立，所提出的方案，應該是要經過溝通且合理的法案。
對於上會期還未定案的同婚及日本核災區食品開放議題，王育敏表示，食安排第一位，力擋核災食品跟含瘦肉精美豬，這是國民黨團一定會全力捍衛。
對於同婚議題，王育敏說，現在社會還未有一致性共識，但她認為法務部責無旁貸。她說，過去法務部研議同婚議題多時，可站在政府中性角度提出專業看法，若是專法，請把專法提出來。
王育敏指出，面對同婚議題，法務部應該表達過去研究各國經驗後，認為依台灣現況修什麼法律最好，這是法務部的專業，法務部責無旁貸。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。