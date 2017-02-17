為了多賺點錢！3外勞滯留台灣打黑工
越南籍25歲范姓男子、24歲黎姓男子、24歲阮姓男子3年前經由仲介申請來台工作，居留證遭撤銷後卻仍滯留台灣打黑工，3嫌15日下午5時許，搭計程車行經樹林派出所附近時，遭民眾舉辦，3人一見到警察攔查立即拔腿狂奔，遭警民合力壓制逮捕，訊後送至移民署專勤隊辦理遣送返國。
熱心民眾衝入樹林派出所大喊「有輛計程車疑似都是非法外勞！」警員鄧易軒立即狂奔出派出所攔查，呼叫警員王佑成、楊俊銘、陳依琳協助，3人一看到穿著制服的警員，立即開車門拔腿狂奔。
雙方追逐近百公尺後，騎車路過的熱心民眾見狀，也加入了追捕行列，合力將1名逃逸外勞壓制在地上，員警隨後順利逮捕另外2名外勞。
3人供稱，經由仲介公司簽約至台灣工作，居留證遭撤銷後不想返國，想要多賺一點錢，才會滯台工作。警方訊後將3人送至移民署專勤隊辦理遣送返國。
樹林警分局表示，感謝熱心民眾即時協助，合力將非法逃逸的外籍人士逮捕，為社會貢獻一份心力，此舉可謂警民合作最佳典範！
(中時)
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