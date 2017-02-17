Hello Kitty見證幸福！特展成熱門婚紗景點

新人陳小姐表示，能與Hello Kitty一起拍婚紗照，就好像完成了一個夢想，讓人生大事更加圓滿幸福。(時藝多媒體提供)

Hello Kitty是許多大小朋友最喜愛的肖像之一，不僅商品是許多粉絲購物的首選，近年更不斷推陳出新，陸續推出餐廳、火鍋店甚至是路跑及展覽活動。而近期最受矚目的莫過於12月甫開展的Hello Kitty Go Around歡樂嘉年華特展，不僅吸引大量粉絲入場參觀，更另類地成為眾多新人爭相預約拍攝的婚紗景點。現今展覽進入最後一週，眾多商品下殺6-8折，現場更湧入搶購潮，紛紛搶在閉展前，用最優惠的價格帶走心中的夢幻逸品。

幸福見證！Hello Kitty與你記錄重要時刻

此次以夢幻華麗聞名的Hello Kitty特展，不僅在網路上受到眾多名人、部落客的推崇，甫開展，主辦單位更接獲數十組的新人洽詢，希望不用出國，就能在充滿異國風情的華麗場景拍下珍貴的回憶，一圓夢幻婚紗夢！

其中一名預約婚攝的陳小姐表示，從小就非常喜歡Hello Kitty，且交往期間各種Hello Kitty的大小活動，未婚夫總會陪她一起參加，因此Hello Kitty不僅是肖像，更是兩人愛情的象徵。在人生最重要的一刻，也希望能在Hello Kitty的見證下，拍攝甜蜜幸福的婚紗，讓終生大事更加圓滿。

新人帶著自己做的Hello Kitty捧花，開心地在展場裡拍婚紗圓夢。(時藝多媒體提供)

主辦單位表示，此次展覽精緻華麗，不僅婚紗照拍起來唯美，即便一般手機，只要角度對了，都能輕易拍出甜蜜浪漫的效果，無論是婚攝的新人、還是情侶、朋友，都非常適合來Hello Kitty特展，用照片記錄每一刻的美好回憶！

閉展倒數！平日參展體驗佳，眾多商品6-8折最後搶購！

展覽即將進入最後一周，主辦單位再次呼籲，還沒有入場參觀的民眾，請多多把握最後平日的時間，避免人潮高峰，才能享受優質的逛展體驗！

此次展覽推出超過百款的限定品，超親民的價格與可愛的造型，讓許多商品甫上架即創造非凡的搶購熱潮，主辦單位更於年前緊急追加貨量以因應為期兩月的展期。而今展覽將於2/26閉展，為響應大量粉絲的殷殷期盼，現場陸續推出多項商品優惠，折扣最低更下殺近六折，超有誠意的商品折扣就是要讓現場民眾滿載而歸。

主辦單位表示，許多熱賣商品庫存量已所剩不多，賣完將不再追加，且所有品項於展覽結束後台灣就再也買不到了，絕對是限量中的超級限量，因此喜歡Hello Kitty的粉絲，千萬不要錯過這最後的機會！

Hello Kitty萬用包，也為此次熱賣商品之一，原價490元，現特價只要350元即可打包帶回。(時藝多媒體提供)

超可愛的絨毛筆，原價480元，現只要299元，不僅是小朋友開學清單中的夢幻逸品，更為上班族另類的療癒小物。(時藝多媒體提供)

展覽名稱: 「Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華」特展

展覽日期：2016年12月16日至2017年2月26日 (除夕休館)

營業時間：10:00– 18:00 (17:30停止售票入場)

展覽地點：台北圓山花博爭艷館(台北市中山區玉門街1號)

授權單位：台灣三麗鷗股份有限公司

主辦單位：時藝多媒體傳播股份有限公司、台灣電通股份有限公司、九井廣告股份有限公司

協辦單位：揆眾展覽事業股份有限公司

主要贊助：玉山商業銀行

贊助單位 : 台灣賓士、中華電信

媒體協辦：MAJI集食行樂、VOGUE

(中時電子報)