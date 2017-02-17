reBAG袋袋「箱」傳3.0 塑膠袋也能回收
新北市環保局推廣紙袋、環保袋回收reBAG，為徹底養成民眾從生活中減塑減廢習慣，特啟動reBAG袋袋「箱」傳3.0計畫，增加乾淨塑膠袋回收項目，回收地點從原本新北市循線資源回收車、境內愛買及家樂福等44處賣場，更深入社區、黃金資收站、機關學校及超商等15處，設置reBAG回收箱，提供更多元的回收管道，方便民眾利用。
另目前也與重視環保的賣場研議，擬於3月規劃試辦不販賣購物用塑膠袋，忘記帶環保袋的民眾，可至環保局設置的reBAG回收箱免費借用二手袋，或是購買可當專用垃圾袋的環保萬用袋，用實際少拿一袋塑膠袋的行動，來拯救海洋生物、保護我們的生活環境。
環保局長劉和然強調，這次reBAG 3.0開拓更多元的二手袋回收管道，並新增塑膠袋為回收項目，讓「回收箱」成為各式袋子再利用的交流平台，將觸角伸及社區、黃金資收站及學校，目的都是希望能幫助民眾改變拋棄型的使用習慣，讓回收的袋子能夠持續流通，減少塑膠袋的使用。
劉和然說，近年隨著海龜、鯨豚等海洋生物誤食塑膠廢棄物暴斃而死的事件頻傳，大眾對於塑膠氾濫使用的問題日益重視，新北市在減塑政策的推動更是不遺餘力，除自2013年12月起陸續開發雙袋合一，具有專用垃圾袋及購物袋功能、或結合商品包裝的環保萬用袋，該產品不僅在四大超商，愛買、家樂福及大潤發等量販賣場，全聯、美聯社或頂好等連鎖零售商店都能買到。
在2014年8月更率全國之先推出reBAG袋袋相傳計畫，協助民眾循環再利用環保購物袋、紙袋，統計至今(106)年1月止，各項減塑政策已成功減少了279萬個塑膠袋的使用。
(中時)
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