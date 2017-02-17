陸製全球最大水陸兩用機 上半年首航
由中國大陸自製、尺寸居全球之冠的AG600型水陸兩用飛機，進入首飛前最後階段。陸媒報導，AG600剛通過發動機測試，預計今年上半年首航。
綜合中國大陸媒體報導，截至2016年8月，AG600已獲得的意向訂單17架，顯示AG600作為特種用途飛機，「已經對一些國內外客戶產生了吸引力」。然而，報導並沒有提到訂單的來源為何。
報導指出，可在水面上起降的AG600長37公尺，翼展38.8公尺，尺寸約與波音737客機相當，最大起飛重量53.5噸，最大航程4500公里，可在20秒內一次取水12噸。服役後，可執行水上救援和森林滅火等任務。
AG600自2009年開始研發，2016年7月完成首架組裝，同年10月在中國大陸珠海航展上首度亮相。
AG600的首航引起鄰國的關切。印度斯坦時報報導，隨著中國大陸在繁忙的南海航道等領土爭議中採取更強硬態度，大陸也在加緊研製先進的新型軍事裝備。1060217
(中央社)
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