NBA巫師多點開花 擒難纏溜馬

美國職籃NBA華盛頓巫師今天作客印第安納溜馬，巫師憑藉得分威脅，拿出了聯盟最火熱球隊之一該有的表現，以雄厚飆分能力，終場111比98擊敗難纏的溜馬。

法新社報導，巫師隊前鋒波特（Otto Porter Jr）25分8籃板，莫里斯（Markieff Morris）21分7籃板，當家球星華爾（John Wall）20分12助攻，另一主將畢爾（Bradley Beal）19分，讓巫師全場保有領先。

畢爾說：「我們今天非常有威脅性，也很難鎖定任何一人。我們樂在其中，能打贏這種比賽很開心。」

巫師今晚命中率高達51.8%，贏球後本季戰績來到34勝21敗，也賞給溜馬6連敗。

巫師目前平均每場球讓對手產生15.6次失誤，高居聯盟之冠，在今晚贏得最近10戰的第9勝後，排名居東區第3。

溜馬一哥喬治（Paul George）與特納（Myles Turner）各得17分；目前29勝28敗暫居東區老六的溜馬，在芝加哥公牛今天主場以104比103險勝來犯的波士頓塞爾蒂克後，僅領先公牛1場勝差。1060217

(中央社)