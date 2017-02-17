內政部：婦聯會應主動說明勞軍捐收支

內政部今天表示，樂見婦聯會主任委員辜嚴倬雲昨天主動對外說明婦聯會情況，期待婦聯會未來也應持續對外說明勞軍捐收支情形及財務狀況。

辜嚴倬雲接受媒體專訪時表示，從最早發起捐資興建國軍眷舍，婦聯會工作就是照顧貧病殘障、孤苦無依、需要幫助的老百姓，如今卻面對政府圍攻，她和先生辜振甫替國家社會做過的事，「蔡英文總統都知道」，好心有好報，她不求好報，但「不要給我們一個惡報」。

內政部表示，自去年3月起，內政部即依立法院相關決議，多次函請婦聯會報送勞軍捐及相關財務決算書表，但婦聯會未配合提供，基於勞軍捐收入來自民間的捐款，社會大眾對該項經費收支情形應有知的權利，因此去年7月6日依人民團體法第58條妨害公益為由予以警告處分。

為瞭解該會財務狀況，內政部今年1月18日會同會計師前往實地查核，婦聯會於1月23日報送民國95年至104年度收支決算表，1月26日補送104年度決算報告書、財產目錄及修正後的收支決算表，並表示將於今天補送資產負債表。內政部表示，將於收到後，依政黨及政治團體財務申報要點規定，公開於機關網站上。

對於辜嚴倬雲表示，婦聯會79年登記為民間社團後，從未收受過勞軍捐一事，內政部說明，婦聯會前身為中華婦女反共抗俄聯合會，於39年間成立，登記為社會團體，53年間更名為中華婦女反共聯合會，79年間因動員戡亂時期人民團體法增訂政治團體專章（81年7月2日修正名稱為人民團體法），申請立案轉換為政治團體，85年更名為中華民國婦女聯合會。

因此，內政部說，中華婦女反共抗俄聯合會、中華婦女反共聯合會與婦聯會的業務及財務具有延續性，仍為同一組織性質，所以婦聯會自應提供勞軍捐資料並主動對外清楚說明其收支情形。

至於婦聯會是否為中國國民黨的附隨組織、其財產是否屬於不當黨產，內政部表示，這部分將由不當黨產處理委員會依法調查認定與處理，內政部已配合該委員會調查需要，提供相關資料。1060217

(中央社)