首爾法院正式宣告韓進海運破產
在負債數十億美元下苦撐多年後，南韓首爾法院今天宣告，徒留昔日榮光的韓進海運公司破產。
法新社報導，因債權人拒絕紓困，背負53億7000萬美元債務的韓進海運公司（Hanjin Shipping）去年8月聲請破產保護。由於進港遭拒，韓進海運旗下數十艘貨輪受困全球各地。
受僱首爾法院的1家會計公司本月稍早作成結論，認為韓進海運持續經營價值低於清算價值。
為清償債務，曾執南韓航運牛耳的全球第7大航運公司韓進海運，被迫拍賣在南韓和海外的大部分資產，大部分員工則被資遣。
法院聲明：「我們將嘗試確保破產程序可使這家公司，以合理和適當的方式，對所有債權人進行清償。」（譯者：中央社何宏儒）1060217
(中央社)
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