買凶毒殺金正男 傳大馬北韓商人是關鍵

北韓最高領導人金正恩的長兄金正男在吉隆坡機場遭毒殺後，馬來西亞已逮捕持有越南護照、印尼護照在內的多名嫌犯。但最新消息傳出，有北韓商人涉案。

針對韓媒報導，韓國情報部門正追查北韓駐大馬貿易商韓勳日深度介入刺殺案，韓國統一部發言人鄭俊熙17日表示，韓勳日提供暗殺所需關鍵情報的消息仍需查核。

而香港「東方日報」引述馬來西亞警方相關人員的話稱，「6名嫌疑人都是受雇的殺手」，他們並不屬於特定國家的情報機構，而是臨時組成的團體，直到被捕之後才知道自己做了什麽事。而根據被捕女嫌提供線索，並循線追查的當地警方認為，唯有抓住北韓籍嫌犯，才能查明整件事的來龍去脈，因此他們正在全力追捕。

據韓國中央日報報導，一位熟悉吉隆坡醫院，但不願透露姓名的消息人士說，雖然金正男的遺體上並沒有特別的外傷，但面部赤紅，呈現出氰化鉀中毒才會出現的症狀。這名人士說，綜合種種跡象看來，他的死因很可能是由氰化鉀引發的窒息。

韓國中央日報同時指出，金正男遇害三天後，也就是2月16日，是金正日誕辰75周年紀念日。北韓勞動黨委員長金正恩當天零時在所有高層幹部陪同下，參拜了安放金日成，以及金正日遺體的錦綉山太陽宮。

但曾有「二把手」之稱的北韓勞動黨副委員長崔龍海卻不見蹤影。北韓在以「5」或「0」結尾的「整周年」都會舉行更盛大的活動，但崔龍海缺席金正日誕辰75周年參拜活動，卻相當罕見。

韓國政府部分人員認為，崔龍海的安全可能出現問題，或他正在密訪中國。崔龍海在2013年和2015年時，也曾擔任金正恩的特使訪陸，與中國國家主席習近平會談。

據稱崔龍海2月12日為了說明平壤試射「北極星2號」飛彈一事，赴中國訪問，但在訪華期間，卻發生金正男遇害一事，而被困在中國。

韓國中央日報指出，對於金正男遇害一事，中國官媒連續三天都保持沉默。身為三大官媒之一的「人民日報」甚至沒有報導。而新華社2月16日只是根據馬來西亞政府的聲明簡單進行了報導，稱遇害人已確認是金正男。

韓國中央日報認為，北京自有盤算，因此一直保持沉默。首先中國認為，與北韓關係因該事件受動搖，不利大陸的國家利益。此外，中國也不希望國內部分勢力保護金正男，以便在北韓發生巨變時加以應對的內幕被暴露出來。中國消息靈通人士表示，雖然金正男在北京有私人住宅，但截至2013年，他若前往北京，都會住在中國當局為他準備的住處，並接受中方保護。

(中時電子報)