中彰投苗防疫平台啟動 凌晨查獲兩起載禽車

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台中市政府今天召開「台中市高病原性家禽流行性感冒緊急應變小組會議」。（盧金足攝）

台中市警察局與台中動物保護防疫處合作，在今天凌晨1時39分於豐原區攔查大貨車載運活體有色雞約400隻雞。（盧金足翻攝）

台中市警察局與台中動物保護防疫處合作，於今天凌晨零時50分在大雅區信和路盤查到大貨車載運活體有色雞約600隻。（盧金足翻攝）

禽流感拉警報！台中市府今天（17日）立即啟動「中彰投苗區域治理」平台機制，各局處與29區公所全力動員加強稽查，今天凌晨零時50分在大雅區信和路3號前盤查到大貨車載運活體有色雞約600隻；凌晨1時39分在豐原區三豐路二段389號前攔查大貨車載運活體有色雞約400隻雞，調查均屬南部運送上來的雞隻。

市府今天召開「台中市高病原性家禽流行性感冒緊急應變小組會議」，由副市長林陵三主持，副市長張光瑤也與會討論，由市府農業局報告禁宰禁運期間市府各局處配合作為，警察局也說明今天凌晨零時起巡查取締之作為。

台中市動物保護防疫處處長林儒良表示，市府已透過「中彰投苗區域治理」平台，聯絡彰投苗三縣同步啟動防疫工作，獲得各縣正面回應；全台中共有242場養禽場，已通知業者中央禁令，強調違反者遭市府查獲一律銷毀。

動保處及警察局也將加強巡檢台中市各屠宰場及養殖場，確保沒有家禽出入或屠宰，動保處並會持續查緝私宰場。

警察局指出，今天零時至8時止，警察局共設置57處路檢點，動用966名警力進行禽類車輛路檢及巡邏。並加派人力至各大聯外橋樑及道路，24小時查察是否有業者違規載運家禽。

今天凌晨零時50分在大雅區信和路盤查到大貨車載運活體有色雞約600隻；凌晨1時39分在豐原區三豐路前攔查大貨車載運活體有色雞約400隻雞。根據調查，均屬南部運送上來的雞隻。

林儒良指出，禁宰令是從今天中午12時至24日中午12時，這兩車活體有色雞，與防檢局會查後，雞隻送往既定屠宰場宰殺，但宰殺雞隻還是要經檢驗，確保安全。

農業局長王俊雄說明，家禽禁宰禁運期間，屬室內飼養的白肉雞逕送屠宰場屠宰者及一日齡內的雛禽，不在禁宰禁運限制範圍內，但是仍須先向防檢局台中分局申請同意後，才可進場屠宰。

環保局也加強養禽場周邊的巡察，今年1月至現在已巡察13個場次，各水域、空地也會通報清潔隊巡視，如發現棄置禽屍，將立即通報農政單位；環保局也會加強清運機具、消毒設備等物品整備，後續如有疫情發生，將可立即因應；此外，之後如有疫情，禽隻屍體處理能量若不足，環保局會協助以焚化廠處理。

針對市場上販賣的禽肉，經發局已於2月15日以最速件函告台中市所有零售市場和列管攤區，加強查緝不明屠體或活體展售，而目前市場上既有禽肉預估19日售完，售完後，攤商將配合中央禁令休市至24日。

此外，針對全市7座有野鴿的公園，建設局今日起將進行聯合稽查，並禁止民眾餵食，違者予以處罰；同時也會加強巡察全市各公園綠地，如發現禽鳥異常死亡情形，即通報動保處送驗。

林陵三表示，市府啟動各項防疫機制就是要保障市民安全，除各局處加強巡察外，也請區公所就各轄區進行巡察，如有發現異常狀況即通報動保處，或是打1999通報，希望能盡全力避免疫情發生。

張光瑤要求各區長與各里鄰長密切聯繫，請各區里單位一同配合防疫，如有看到異常狀況發生，就應立即回報。

(中時)