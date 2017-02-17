春節休假被處分　台鐵員工赴桃市府陳情

7位收到曠職單的桃園火車站員工到桃園市政府前陳情。（蔡依珍攝）

桃園火車站員工到桃園市政府前陳情，出示收到的曠職單。（蔡依珍攝）

收到曠職單的桃園火車站員工，口貼「支持產工、休假無罪」口罩到桃園市政府前陳情。（蔡依珍攝）

收到曠職單的桃園火車站員工，口貼「支持產工、休假無罪」口罩到桃園市政府前陳情。（蔡依珍攝）

收到曠職單的桃園火車站員工到桃園市政府前陳情，勞動局勞資關係科長馮飛燿代表接下陳情書。（蔡依珍攝）

收到曠職單的桃園火車站員工，手拉「鐵路局惡意懲處、勞動局挺誰？」白布條到桃園市政府前陳情。（蔡依珍攝）

台鐵產業工會春節時發起依法休假行動，台鐵卻針對缺勤員工寄出370份「曠職單」，其中桃園至少有17名收到曠職單的鐵路員工向工會陳情，面臨被記小過處分。台鐵產業工會17日率其中7位桃園火車站員工到桃園市政府前陳情，要求地方主管機關勞動局依法勞檢，並協調台鐵局撤銷曠職處分。

陳情的員工工作多年不曾被記過，面臨懲處都無法接受，在桃園火車站服務36年的站務佐理張寶鏡說，自己是三班制，天天在車站工作，和同事相處的時間比跟家人還多，春節前就已跟主管表達春節不願加班的訴求，請預先安排人力，無奈除夕沒上班、初三就收到曠職單，「年都還沒過完耶！」何況依勞基法國定假日不須請假，無法接受記小過的處分。

10餘人手拉「鐵路局惡意懲處、勞動局挺誰？」白布條，口貼「支持產工、休假無罪」口罩，要求勞動局表態力挺勞工，勞動局勞資關係科長馮飛燿代表接下陳情書，陳情員工下午將針對收到曠職單一事，與台鐵桃園火車站主管進行勞資關係調解，台鐵產業工會成員鄭雅菱說，這也是春節依法休假活動全台首件調解，希望桃園勞動局「硬起來」。

(中時)