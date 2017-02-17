官田小水鴨染H5N6 水雉園區今起休園

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禽流感疫情「疫」發不可收拾，台南官田水雉生態教育園區，9日至11日陸續發現1隻彩鷸及2隻小水鴨死亡，經行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，16日確認其中一隻小水鴨感染H5N6禽流感，南市動保處17日下午趕緊前往官田水雉園區消毒。農業局表示目前無發現水雉異常死亡，官田水雉園區17日起也休園14天，監控禽流感疫情。

(中時)