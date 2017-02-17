韓國瑜諷：其他人在選總統 只有我選黨主席
國民黨屏東縣黨部17日舉辦新春團拜，表態參選黨主席的北農總經理韓國瑜意外現身拉票，上台致詞時不改大砲性格的他坦言，其他人都在選總統，只有我真的在選黨主席；強調自己2個「沒有」，第一沒有頭髮、第二沒有包袱，承諾將帶領國民黨走出困境。
面對黨內選舉競爭激烈，韓國瑜不諱言，才二月就選成這樣，選到四、五月還得了，更指出，其他候選人都在選總統，談得是2020，只有他一個人真的在選黨主席，思考如何重新定位黨的走向，帶領突圍、走出不一樣的政黨形象。
他認為，目前黨內民意代表氛圍是沒有榮譽感，尤其中南部特別嚴重，就像天地會欲推翻滿清時一樣，民代只能掩著嘴巴講「我是國民黨」；且前輩常告訴我們要當謙謙君子、要溫良恭儉讓，他一旦當選，「絕不這樣幹」，表示以前讓多了，現在一步都不讓了。
多次被外界批評此次選舉人頭黨員問題嚴重，屏東縣甚至有超過6600人申請入黨，對此，韓國瑜樂觀其成地說，職業不分貴賤，對黨能認同，任何人都歡迎加入，不過要是有組織、系統在背後運作的，就不能接受。
「現在都什麼時代」，用錢可以買得到肉體，但不可能拉到靈魂，要是出現為替特定候選人的「投票機器」，自己並不擔心，希望用理念爭取認同。
(中時)
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