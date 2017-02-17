林全施政報告前 國民黨團：幫人民拍桌

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中國國民黨立法院黨團書記長王育敏今天表示，行政院長林全施政報告前，在院會中用拍桌抗議，是幫台灣人民拍桌，須喊出人民心聲，用拍桌表達人民不滿。

立法院開議，林全施政報告前，國民黨團在台下高舉抗議標語，高喊「人民不滿，我拍桌」、一例一休，全民皆輸」等口號，並以拍桌方式表達不滿。

國民黨團隨後到議場大門口舉行記者會，王育敏表示，林全內閣上任以來是荒腔走板，遊覽車事件嚴重，交通部長賀陳旦完全不肯負起政治責任，要求賀陳旦應下台負責。

她說，總統蔡英文曾說，「如果對政府不滿意，你可以再大聲一點，如果政府還聽不見，你可以拍桌」，黨團用力拍桌，拍出人民心聲。1060217

(中央社)