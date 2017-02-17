唐獎得主間的專利戰 張鋒贏了

第二屆唐獎生技醫藥獎3位得主，為CRISPR的專利形同水火，美國專利商標局上訴委員會美國時間2月15日作出關鍵裁決，張鋒與所屬哈佛大學、麻省理工學院團隊獲得勝利。

根據麻省理工學院「MIT Technology Review」公布的訊息，美國專利商標局判定張鋒團隊，與夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）、道納（Jennifer A. Doudna）的CRISPR研究「並不存在衝突（no interference in fact）」。

有趣的是，上述3人同時是第二屆唐獎生技醫藥獎得主，去年兩造專利官司還打的水深火熱之時，3人便到台灣同台演講和領獎。但彼此沒什麼互動，只是在公開受訪時不約而同地指出，專利糾紛不會阻礙基因編輯研究的進展。

專利戰的核心「CRISPR/Cas9」，是一套快速基因編輯技術平台，夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）、道納（Jennifer A. Doudna）發現有2種RNA負責將Cas導向目標DNA，並可嵌合在一起，形成單鏈引導RNA去找尋目標基因。而張鋒則率先在哺乳類和人類細胞進行基因體編輯，更進一步改良同時編輯多個基因、同源性基因修復的實驗辦法。

2014年4月美國專利商標局的第一個CRISPR專利，是發給張鋒，而不是早了7個月就申請的夏彭提耶和道納，這讓兩組人鬧翻。

外國媒體曾分析，張鋒捷足先登的原因，在於使用了加速專利申請方法track one，一般專利申請要12個月，track one則是6個月內保證給答案。當然，這套加速方法所費不貲，張鋒團隊較有經費。

美國專利商標局今年2月15日作出的裁決，主要認為在張鋒之前，沒有科學家能證明CRISPR能用於真核生物的細胞上，例如人類。

根據麻省理工學院的訊息，道納所屬的加州柏克萊大學團隊對裁決結果表示「尊重」，但仍強調道納和夏彭提耶是CRISPR系統的第一發明者。1060217

(中央社)