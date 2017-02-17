屏東地區農會選舉 檢獲10多件賄選情資
農會選舉將在19日投票，屏東地區部分農會出現競爭激烈情形，屏東地檢署今天表示，目前接獲10多件賄選檢舉情資。
屏東地區的農會選舉，多個農會出現競爭激烈的選情，竹田農會傳出1票新台幣3000元的賄選行情；萬丹和高樹農會傳出當權派剔除在野派少數理、監事資格的情形，縣府已要求農會公平處理有爭議的候選人資格。
屏東地檢署主任檢察官陳韻如表示，屏東地檢署至今接獲10多件農會賄選檢舉案件，但因事證不明確，目前分「他案」辦理，這些檢舉案大多直指現金買票，目前傳出的竹田農會1票3000元的傳聞也列入偵辦，屏東北、中、南地區農會都有檢舉案件。
檢察長林錦村昨天特地率主任檢察官蔡佩容、顏偉哲會同縣警局副局長歐祖明、刑大大隊長蕭瑞豪，至選情較激烈的內埔及潮州警分局舉行座談，瞭解轄區分局選舉查察情形。
林錦村在座談會中指示，投票日前以查現金賄選為重點，19日投票舉行，請警方加強查賄力道及全力防制暴力介入選舉；接獲具名的賄選情資，24小時內與檢舉人取得聯繫，展現執法機關的決心與態度。
屏東地檢署13日起已設立「選舉查察聯繫中心」，指派專人受理檢舉電話接聽，呼籲民眾勇於檢舉，如因檢舉人的檢舉而查獲農、漁會法所定選舉的賄選案件，檢舉獎金最高可達200萬元。1060217
(中央社)
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