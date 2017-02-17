禽流感防疫 新北稽查禽屠宰場消毒

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防範禽流感，新北市副市長葉惠青今天前往新北禽屠宰場，瞭解消毒運作狀況。新北禽屠宰場家禽來自各全台灣縣市，除派有駐場屠體檢查獸醫師外，動保處也做好防疫把關。

新北市政府動保處表示，要求屠宰場做好消毒防疫措施，每週派員加強消毒，並成立禽流感快篩部隊，隨機抽查現場雞隻。

為防範疫病發生，動保處要求所有運輸車輛，需填寫消毒紀錄簿，及檢附禽場健康證明。屠宰場運入雞隻不得繫留24小時，確保病體雞隻不會流入市面，以維護消費者權益。

動保處表示，新北市現有27場家禽場，林口區東盈養雞場為新北市最大養雞場，飼養規模高達10萬多隻，佔新北市養禽數總量6成左右。動保處再次以高規格模式，動員禽流感快篩部隊，進行禽流感病毒檢測。

養雞場場長徐俊元表示，進場的雛雞共7萬多隻，從台中及宜蘭縣雞場購入，都是經嚴格把關，在檢查無疑後才會引入新北市。

動保處獸醫師逐一檢視新引進的雛雞健康情形，並以試劑快篩，檢查結果，雞隻健康無異狀。動保處現場查核家禽健康證明書，及車輛消毒紀錄，都符合規定。1060217

(中央社)