解放軍政治工作部人事調動
據報導，中共中央軍事委員會政治工作部出現人事調動，吳昌德上將不再擔任政治工作部副主任。
澎湃新聞網今天引述軍事記者雜誌證實，吳昌德已經卸任政治工作部副主任。
據報導，有關雜誌近期刊登了題為「在深化國防和軍隊改革中發揮思想引領作用」的文章，當中提到「軍委政治工作部原副主任吳昌德」。
這意味著吳昌德不再擔任副主任。
報導指出，吳昌德生於1952年，江西大餘人，畢業於復旦大學哲學系，曾任前成都軍區政治部主任等職。
報導沒有說明吳昌德的去向。
另據報導，政治工作部近期的人事調整幅度頗大。
在此之前，澎湃新聞網曾報導，政治工作部新增兩名副主任，他們是前中部戰區副政委兼政治工作部主任侯賀華中將、前軍委政治工作部主任助理禹光少將。
政治工作部是中央軍委改組後的新部門，現任主任由軍委委員張陽上將兼任。
政治工作部的職責是進行軍方黨建和組織工作，以及政治教育和軍事人力資源管理等。
資料顯示，政治工作部原有3名副主任，他們是賈廷安上將、杜恆岩上將和吳昌德。隨著吳昌德去職及新增2名副主任，政治工作部副部長由原先的3人增加到4人。
但這些人事變動有待官方證實。1060217
(中央社)
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