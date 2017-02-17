燈塔文物館3月1日將正式揭牌

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東引島燈塔。圖：航港局提供

三貂角燈塔。圖：航港局提供

白沙岬燈塔。圖：航港局提供

目斗嶼燈塔。圖：航港局提供

交通部航港局設立的全國首座「燈塔文物館」3月1日將正式揭牌，與基隆市合作，串連燈塔文物館周邊景點，型塑「小九份」觀光廊帶，帶動基隆地區觀光產業發展新契機。該局並發行「臺灣燈塔風情」，有系統將我國目前36座燈塔，按地理位置分佈，完整收錄，民眾可至國家書店及五南文化廣場選購。

航港局於102年1月1日接管燈塔業務，即積極推動燈塔開放觀光，至105年底開放觀光燈塔已有12座，赴燈塔參觀人數每年達120萬人次。

燈塔文物館設在基隆市中正區光華路11號，原基隆港材料配件庫，該庫在2012年政府根據《商港法》修正商港為「政企分離」的經營體制，將港務與航政分開，分別設立航港局與台灣港務公司後，航港局接受交通部委任辦理包括燈塔等助航設備管理維護、船舶運送業、海運承攬運送業、船務代理業、貨櫃集散站經營業、臺灣地區與大陸地區海運直航、船員管理等事項，當時材料庫歸在航港局名下，經改建後設立燈塔文物館。

我國燈塔建設始於清同治七年(1868)年，至今已149年歷史，建造歷經清代、日據及國民政府時期，建築風格各異，文史資料豐富，且多位於山巔海湄，景色絕美，為表彰文史及燈塔之美，航港局發行「臺灣燈塔風情」一書。

該專輯有系統將我國目前36座燈塔，按地理位置分佈，完整收錄，詳加考據，採大幅精美之燈塔照片，減少文字敘述，以QR-code影音介紹取代文字，另刊載燈塔耆老的感人故事，透過圖片及影音回顧臺灣燈塔。民眾如欲購買，可至國家書店及五南文化廣場選購。

航港局於102年1月1日接管燈塔業務，即積極推動燈塔開放觀光，由於燈塔都位於海邊視野最佳的地點，至105年底開放觀光燈塔已有12座，赴燈塔參觀人數每年達120萬人次。

近來航港局持續推動燈塔空中攝影及多媒體影片及燈塔QR-code影音自動導覽等工作，擴大燈塔觀光效應，臺灣每座燈塔皆蘊含豐富的歷史和文化價值，值得深入認識及瞭解，歡迎至各開放觀光燈塔參訪。

(工商)