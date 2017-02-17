海倫清桃感觸發文 「台灣歧視無所不在」
藝人海倫清桃年前身世之謎曝光，包括學歷造假、隱婚18年可說震驚所有人，接著又自爆被丈夫家暴、18年來沒有性生活，宛如本土劇的劇情讓人瞠目結舌，他稍早則在臉書轉貼文章，感概表示台灣社會看似美好，但歧視卻是無所不在。
這篇文章內容寫道，海倫清桃害怕被歧視、找不到合理工作，因此隱藏自己越南嫁來台灣的身分，只為了確保演藝事業有出路，甚至還直指台灣就是假友善的社會，才會讓弱勢族群們難以生存，對此海倫清桃心有戚戚焉表示，貧窮的人被不貧窮的人歧視、同性戀被主張只有異性戀的人歧視，如同新住民怕被當地人所排擠一樣，只因「歧視」永遠存在社會各個角落。
身為此現象下的「受害者」，海倫清桃允諾在生命結束前，能成立一個基金會，目的在於減少台灣內部歧視，讓居住在台灣的新住民，能夠有管道獲得幫助，受到的不再是歧視，取而代之的是大眾的關懷，許多粉絲也留言給予鼓勵，要她做自己活出美好的人生。
(中時電子報)
關鍵字：海倫清桃
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