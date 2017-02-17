遊覽車事故賀陳旦牽拖陸客不來 陸：這鍋不背

交通部長賀陳旦說國民旅遊遊覽車削價競爭，「有可能」是因陸客團減少而低價攬客，大陸表示不背這口鍋。（資料照/呂雪彗攝）

台灣日前發生國五遊覽車翻覆33死意外，對於國內低價旅遊團頻出意外，交通部部長賀陳旦16日表示，國民旅遊遊覽車削價競爭，「有可能」是因陸客團減少而低價攬客。此發言不僅被台灣網友酸爆，就連大陸官媒及網友都大呼「這個鍋，大陸不背！」

日前發生遊覽車重大死傷事故後，各界檢討拼裝車問題，但交通部長賀陳旦發言頻惹議，先是說「拼裝車被汙名化」引發眾怒，接著又傳出國民旅遊遊覽車削價競爭，「有可能」是因陸客團減少的緣故，再度被網友酸「神邏輯」。

台灣發生遊覽車重大死傷，政府官員牽扯陸客不來傳到大陸後，陸官媒《新華社》也發表微博「台灣遊覽車事故是陸客不來害的？這個鍋，大陸不背！」陸網友也紛紛留言表示不背鍋。

大陸網友們留言「人在家中坐，鍋從天上來。」、「是人在家中坐，鍋從井裡來」、「小孩對爺爺說：爺爺你看UFO 爺爺說：那是來自臺灣的鍋」、「大陸:這鍋爸爸不背」、「他們不是巴不得讓日本人去嗎？為什麼要怪我們大陸不去？怎麼不怪日本遊客去得少？」、「去旅遊你們也吐槽，不去你們也吐槽，爺不伺候了」、「看來這個鍋準備了蠻久的……」、「你永遠不會知道哪口井會突然扔出一個鍋來砸你頭上」、「意思是大陸人來了死大陸人，大陸人沒來結果死了臺灣人。」、「也不敢去啊，坐車都要命」、「這傻兒子讓爸爸操碎了心」、「天天睡在九百六十萬平方公里的大鍋裡！」

(中時電子報)