荷蘭隊威爾對韓熱身賽未失分 中華隊經典賽要小心！
經典賽A組預賽與中華隊同組的荷蘭隊，目前正在美國亞利桑納集訓備戰，17日並與韓職KT巫師進行1場熱身賽，但全場擊出3支零星安打，終場以2比5落敗。
荷蘭隊本屆經典賽整體戰力「打優於投」，野手不少多位現役大聯盟球員，但多位球員正在參加大聯盟春訓，未參與對韓職Kt巫師熱身賽，真正實力仍待觀察。
荷蘭隊此役有2位曾打過中華職棒投手出賽，前統一獅吉爾掛帥先發，主投2局失1分退場，前誠泰Cobras洋投威爾，接替2局無失分，是中華隊預賽鎖定的荷蘭隊先發投手。
威爾2013年第3屆經典賽對韓國先發4局無失分拿下勝投，6天後再對古巴掛帥主投6局失1分，再添勝投，是荷蘭隊最終拿下第4名的最大功臣，預料本屆將再扛起王牌投手重任。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊
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