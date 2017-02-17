推動路平燈亮水溝通 中市打造優質生活

「路平、燈亮、水溝通」是民眾對公共設施的最基本要求，台中市建設局17日說，已執行4年500公里路平專案、裝設千盞路燈，更已協助清淤150公里。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年2月17日

「路平、燈亮、水溝通」是民眾對公共設施的最基本要求，台中市建設局今天說，不僅執行4年500公里路平專案，也已裝設千盞路燈，更已協助水溝清淤150公里。

「路平」方面，建設局表示，到15日止，執行路平總公里數達到339.63公里，減少孔蓋數量9335處，其中，交通流量大的重要聯外道路，包括崇德路、市政路、五權西路、台74線高架橋下環中路等路段，均已於去年陸續完工，大幅提升通行環境，也降低行車風險。

為解決市民行經省道路不平的困擾，建設局也主動繪製民怨對省道路不平的「熱點地圖」，協調公路總局改善省道台74線、台10線及台3線路段，其中台74線已於去年6月改善完成；去年10月，公路總局也完成台3線大里區國光路二段路平，與建設局於同月完成的大里區中興路二段路平銜接，成為南區跨大里往霧峰、草屯地區的重要聯外道路。

「燈亮」部分，截至去年底，建設局已汰換8萬2478盞燈，達成率84.4%，今年6月底前，將全數汰換完成；水銀路燈換裝為LED燈後，可提升道路照明品質，對夜間行車安全及環境治安維護均有幫助，不僅如此，每年全市更可省下約1億5000萬元電費，供2萬4386戶家庭整年用電。

為挹注偏鄉建設，建設局另於去年度編列2000萬元預算，推動「山區農路點燈計畫」，在太平、和平、后里、霧峰、外埔、豐原、新社、石岡、東勢等偏鄉9區之山路、轉角、學生通勤道路及安全需求高的路段增設路燈，目前已增設1050盞路燈，提升當地交通安全，也讓地方盛傳市府為偏鄉點亮了千盞「光明燈」。1060217

(中央社)