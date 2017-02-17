台鐵懲曠職員工 工會桃市府前陳抗
台鐵今天召開考成會討論春節期間被視為曠職的員工懲處案，台鐵產業工會多名成員中午在桃園市政府前高喊拒絕打壓，要求不得對工會成員做不利處分，同時要求市府介入調查。
台鐵產業工會要求台鐵改革班表因無共識，春節發動員工依法休假，台鐵原本將370多名未依法請假員工視為曠職，後來決定採寬容認定，送考成委員會的曠職名單為339位。
台鐵產業工會成員中午轉戰桃園市政府前陳情抗議，並呼籲正視台鐵不合理的排班班表，造成員工的各項危險性，同時批評對於鐵路局寄出曠職單的做法，令人匪夷所思。
工會成員表示，產業工會與可被懲處的桃園會員等10多人到市府前陳情，希望市府勞動局能看見不合理的班表，長期造成鐵路員工的傷害。
工會陳情要求市府立刻對台鐵進行勞動檢查，並就鐵路局在春節期間，未經勞工同意強迫加班、威脅恐嚇曠職處分進行裁罰；同時訴求全面撤銷曠職處分，並不得對工會會員再行不利處分。
勞動局官長接下陳情書後表示，勞動部將對相關處置做出一併解釋與處理，桃園市府也會瞭解相關訴求；但面對工會成員問到「何時才有回音時」，勞動局並未明確回應。
工會成員表示，今天只是遞交陳情書，以後會「三不五時來問候」，也會串連全國各地工會成員，進行全國大規模行動。1060217
(中央社)
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