土資場悶燒36小時撲滅 空品差環保局要開罰

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土資場堆積廢棄物有3層樓高，宛若一座小山。（莊曜聰攝）

火勢悶燒36小時才完全撲滅，現場出動怪手發掘是否仍有火源。（莊曜聰攝）

警消到今天上午仍在進行殘火處理。（莊曜聰攝）

昨晚火勢悶燒，還不斷冒出濃煙。（莊曜聰攝）

位於台南市新化、新市交界處的「大都會營建棄土資源廢棄物處理場」，15日晚間10時許發生大火，因現場回收棄置物品實在太多，堆積起來如一座小山丘，現場火勢悶燒，惡臭濃煙四散，16日周邊地區道路一度伸手不見五指，台南市消防局調動新化、新市、安定、善化、南科等13個分隊經過36小時接力灌救與戒護，才在今天近午時完全撲滅，南市環保局將依違反空氣汙染防制法告發，並要求業者限期清理完畢，不然按次處罰。

該處土資場屬於大都會工程公司所有，堆置物品多為廢棄塑膠物品及布類，燃燒時不斷冒出惡臭濃煙，鄰近區域居民被煙燻得睜不開眼，近距離滅火的消防人員就算戴上防毒面具，換班時脫下裝備，臭味仍久久不散，消防人員私下表示，身上都發癢，「這煙真的很毒！」

民眾更怕受到戴奧辛危害，這兩天首當其衝的新化區學校也停止戶外活動課程，昨天台南地區空氣品質「紅爆」，不少人認為土資場火警難辭其咎。

南市環保局表示，會先依違反空氣汙染防制法告發，處10萬到100萬罰款，再要求業者限期清除，警消調查失火原因後，如是故意焚燒，再依違反廢棄物清理法移送法辦。

(中時)