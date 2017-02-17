鄒倩琳正式離開主播檯 秀素顏片預告「做自己」
主播鄒倩琳本月初宣布離開中天，結束長達13年的新聞工作生涯，轉換跑道到好萊塢發展，今(17日)是她在中天工作的最後一天，稍早她在臉書分享最後一次上主播檯影片，從素顏、完妝、換衣服等，並開心分享畢業感言說：「可以真的做自己了！（撒花）」。
鄒倩琳剛剛在臉書分享今天工作縮時攝影影片，可見她頂著清秀素顏開始化妝，過程中不忘看報讀取新知，上了主播檯進行交接，並分享SOP先是豪邁換上高跟鞋，大口喝水補充水分、潤嗓，之後擦護手霜、點眼藥水，進行最後補妝。
對於離開，鄒倩琳留言說：「將近十四年的生涯，在這裡謝謝大家的照顧厚愛，中天主播鄒倩琳的專頁，將會更改成別的名字，瞎琳可以真的做自己了！（撒花）還想繼續留在此和瞎琳教捧油的話，非常歡迎繼續和瞎琳一起玩耍，決定和瞎琳在此告別的話，也祝大家，一帆風順～～～姊下班了，也下課了，周末愉快，天天開心～」，粉絲則不捨回應：「祝福姐進軍好萊塢事事順利」、「華麗轉身！」
(中時電子報)
關鍵字：鄒倩琳
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。