鄒倩琳正式離開主播檯 秀素顏片預告「做自己」

鄒倩琳分享最後一次上主播檯過程。（圖／翻攝自中天主播 鄒倩琳臉書）

鄒倩琳正式離開中天。（圖／翻攝自中天主播 鄒倩琳臉書）

鄒倩琳分享最後一天工作影片。（影音／取自中天主播 鄒倩琳臉書）

主播鄒倩琳本月初宣布離開中天，結束長達13年的新聞工作生涯，轉換跑道到好萊塢發展，今(17日)是她在中天工作的最後一天，稍早她在臉書分享最後一次上主播檯影片，從素顏、完妝、換衣服等，並開心分享畢業感言說：「可以真的做自己了！（撒花）」。

鄒倩琳剛剛在臉書分享今天工作縮時攝影影片，可見她頂著清秀素顏開始化妝，過程中不忘看報讀取新知，上了主播檯進行交接，並分享SOP先是豪邁換上高跟鞋，大口喝水補充水分、潤嗓，之後擦護手霜、點眼藥水，進行最後補妝。

對於離開，鄒倩琳留言說：「將近十四年的生涯，在這裡謝謝大家的照顧厚愛，中天主播鄒倩琳的專頁，將會更改成別的名字，瞎琳可以真的做自己了！（撒花）還想繼續留在此和瞎琳教捧油的話，非常歡迎繼續和瞎琳一起玩耍，決定和瞎琳在此告別的話，也祝大家，一帆風順～～～姊下班了，也下課了，周末愉快，天天開心～」，粉絲則不捨回應：「祝福姐進軍好萊塢事事順利」、「華麗轉身！」

(中時電子報)