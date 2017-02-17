神秘人士招待250名獨老 看豬哥亮《大釣哥》

獨居的阿公阿嬤們第一次看電影，以為電影院很冷，全副武裝包頭巾戴帽子。(周麗蘭攝)

看過電影的舉手！(周麗蘭攝)

招待看電影的秘密客（穿白上衣女孩）現身，是豬哥亮女兒謝金晶。（周麗蘭攝）

藝人謝金晶（左）與台語連續劇男藝人黃舜豪。（周麗蘭攝）

一名神秘善心人士包場斗六中華影城免費招待獨居老人看電影，華山基金會17日載了250名老人，分三廳看豬哥亮的《大釣哥》° 許多老人家很開心第一次看電影， 看到超大螢幕特別開心。

雲林縣早年只有斗六、虎尾有電影院，來看電影的獨居阿公、阿嬤幾乎七十歲以上，看過電影的人很少，三分之二是第一次走進電影院。

華山基金會雲林縣愛心天使站代理縣站長楊舒婷說，當初只告訴老人家要看「豬哥亮」的電影，老人家得知是他，也聽得懂台語，意願都頗高。

七十五歲住斗南鎮的張秀靜表示，她很愛聽廣播說電影，每一齣都說得好精采，住台北的兒子曾帶她看兩次西洋片，還好兒子解說，她才看得懂「幻想片」（倒敘），之前曾跟華山的義工說想看電影，沒想到真的成真。

七十八歲住土庫鎮許秀絨說，她本來不喜歡出門，都在家一人看電視，沒看過這種場面（電影院），不知道畫面這麼大，很歡喜！

招待華山基金會獨居老人看電影的原是一名神秘客，神秘客也到電影院等老人家，答案揭曉是豬哥亮女兒謝金晶，同行的還有台語連續劇男藝人黃舜豪。

謝金晶出11萬元包遊覽車、保險、電影票、餐盒、便當；斗六中華影城平日早場本來不營業，特為老人家開三廳播映《大釣哥》。

(中時)