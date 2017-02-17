水源國小圖書館　走純樸農田風

新竹市長林智堅17日赴水源國小，參訪其「故事農倉」圖書館，並和孩子們參與猜燈謎活動，玩得不亦樂乎。（郭芝函攝）

新竹市水源國小「故事農倉」圖書館，設有玩具區、資訊區、閱覽區等動靜兼備環境，翻轉過去安靜的讀書空間。（郭芝函攝）

新竹市水源國小「故事農倉」圖書館，以木頭地板、甘蔗木片製成「稻穀」牆壁，斗笠造型的燈具等，融合田野概念，作為市府推動「新校園運動」的典範。（郭芝函攝）

隱身田野間的新竹市立水源國小，發展食農教育多年，在設計師鄭博仁規畫下，將2間教室打通，以農村概念，陸續設玩具區、資訊區、閱讀區等，動靜兼備的「故事農倉圖書館」，今市長林智堅前往參訪，肯定學校為新校園運動典範。

教育處表示，「故事農倉圖書館」從孩子的角度出發，打破傳統冰冷的空間設計，連借閱櫃台都特別設計低尺度，讓管理員跟孩子的互動更加平等親近，空間設計連續開放，每個孩子都可以用最舒服自在的姿勢閱讀，可以躺、可以坐、可以爬，不少孩子因此愛上「閱讀」。

今林智堅赴水源國小參訪，與孩子一起參與猜燈謎活動，他說，「故事農倉圖書館」融入周圍田園，將美學引入校園，讓孩子生活在充滿藝術的空間，市府也會繼續爭取足夠經費，邀請學校、家長及社區共同規畫校園空間，落實「新校園運動」，創造更多、更好的知識遊樂地。

水源國小圖書館使用長達30年，環境老舊、有漏水問題，教育處長說謝傳崇說，2014年起改建，外觀後半部設計傾斜屋頂，館內採木頭地板、甘蔗木片製成「稻穀」牆壁，斗笠造型的燈具、以及類似紅磚的彩繪牆，原本下課就想往外跑的孩子，反而爭相至圖書館報到，使用率大大提升。

(中時)