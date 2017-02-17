水源國小圖書館 走純樸農田風
隱身田野間的新竹市立水源國小，發展食農教育多年，在設計師鄭博仁規畫下，將2間教室打通，以農村概念，陸續設玩具區、資訊區、閱讀區等，動靜兼備的「故事農倉圖書館」，今市長林智堅前往參訪，肯定學校為新校園運動典範。
教育處表示，「故事農倉圖書館」從孩子的角度出發，打破傳統冰冷的空間設計，連借閱櫃台都特別設計低尺度，讓管理員跟孩子的互動更加平等親近，空間設計連續開放，每個孩子都可以用最舒服自在的姿勢閱讀，可以躺、可以坐、可以爬，不少孩子因此愛上「閱讀」。
今林智堅赴水源國小參訪，與孩子一起參與猜燈謎活動，他說，「故事農倉圖書館」融入周圍田園，將美學引入校園，讓孩子生活在充滿藝術的空間，市府也會繼續爭取足夠經費，邀請學校、家長及社區共同規畫校園空間，落實「新校園運動」，創造更多、更好的知識遊樂地。
水源國小圖書館使用長達30年，環境老舊、有漏水問題，教育處長說謝傳崇說，2014年起改建，外觀後半部設計傾斜屋頂，館內採木頭地板、甘蔗木片製成「稻穀」牆壁，斗笠造型的燈具、以及類似紅磚的彩繪牆，原本下課就想往外跑的孩子，反而爭相至圖書館報到，使用率大大提升。
(中時)
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