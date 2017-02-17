日股收黑 東芝虧損股價大跌

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日本東京股市今天收黑，由銀行股和汽車股領跌。由於投資人擔心東芝公司（Toshiba）惡化的財務情況，股價連續第4天收跌。

日經225指數下跌112.91點或0.58%，收19234.62點。東證指數下挫6.53點或0.42%，收1544.54點。（譯者：中央社陳昱婷）1060217

(中央社)