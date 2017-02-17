民調比蔡總統高 陳菊籲勿類比挑撥

電子媒體民意調查全國領先，甚至比總統蔡英文還高的高雄市長陳菊今天受訪表示，負責的治理方式不同，不應類比，這樣有挑撥嫌疑。

陳菊主持與日本?木縣經濟及教育友好合作備忘錄簽署儀式後受訪說，她也有過民調很低的時候，民調是市政參考，但她治理的是市政，與蔡總統負責全國性的治理方式不同，希望外界不要用這樣的方式類比，有挑撥嫌疑。

民調排名第三的台北市長柯文哲受訪表示，民調與股票一樣，看看就好，「每天看就不用活」，每天做好自己的事就好。

不過，表態參選中國國民黨主席的前台北市長郝龍斌走訪台南市南區空軍退員宿舍時表示，國民黨主席民調偏低，讓支持者憂心。黨主席是政黨形象代言人，民調太低，影響國民黨未來形象。1060217

(中央社)