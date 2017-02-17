男子打破保時捷車窗 偷信用卡買泡麵
林姓犯嫌因遭公司解雇，沒錢竟鋌而走險犯案，日前凌晨在台北市持警棍敲破路邊一台保時捷車窗，竊走車內信用卡，前往大賣場盜刷購買泡麵等食物，警方循線逮人。
台北市政府警察局中正第二分局調查，林姓犯嫌去年遭公司解雇，1月開始利用警棍敲破車窗行竊等手法，且多選定高級汽車，1月23日已被警方查獲涉案數十起，但不知悔改，持續犯案。
警方經長期蒐證，鎖定林姓犯嫌身分。
9日凌晨寒流來襲時，林姓犯嫌又以相同手法，前往師大路犯案，偷得高級大衣兩件，被警方循線逮捕到案後坦承犯案，指沒錢吃飯，才出此下策。
警方認為林姓犯嫌仍可能持續犯案，建請檢方對林姓犯嫌聲請預防性羈押，以維護市民財產安全。1060217
(中央社)
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