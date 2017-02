研究：海草數量減 危殆人類和珊瑚健康

研究人員今天表示,海草提供人類和珊瑚礁重要的抗汙防護,但由於氣候變遷、污水和農業用水排放等因素而在全球面臨危險。

法新社報導,根據這項發表在「科學」(Science)期刊的研究,生長健康海草的地方,海綿、貝類、小魚和其他濾食生物欣欣向榮,可以減少對人類和海洋生物有害的細菌達50%。

在美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science,AAAS)年會發表的這項研究顯示,海草場附近珊瑚出現的疾病,比起遠離這些保護性生態系統的珊瑚,少了一半左右。

美國康乃爾大學研究主筆藍姆(Joleah Lamb)說:「海草似乎可以對抗細菌,這是首次評估海岸生態系統能否減輕海洋有機物相關疾病的研究。」

英國廣播公司(BBC)報導,海草雖分布廣泛,除了南極洲外,幾乎都可見它們的蹤跡,但在人類活動衝擊下,大量海草受到傷害,自1990年以來,全球海草估計每年減少7%。

康乃爾大學生態學與演化生物學教授哈維爾(DrewHarvell)說,「諷刺的是,海草床雖然有強大的淨水能力,但卻不能過濾要它們性命的病原。」

部分保育團體雖致力重新種植消失的海草,但這類計畫進行並不容易,效果也不彰。

藍姆指出,真正能保護這些重要海底草原的唯一方式是減少造成它們死亡的人類威脅,像是全球暖化、污染、污水排放和開發。

藍姆說:「希望這些研究清楚傳達海草有益人類和海洋健康的優點,在全球引發迴響。」1060217

(中央社)