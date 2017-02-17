性平教材惹議 中市府：馬政府時期審查通過

國民黨台中市議員與大批家長，抗議為何讓學校繼續上不公不母的「性別光譜」？（盧金足攝）

針對國民黨議員質疑國中教材，台中市府表示，該教材是馬政府時期，由教育部審查通過，市府將協助轉達意見給教育部。（盧金足攝）

國民黨台中市議員與大批家長，今天（17日）到光明國中前召開記者會，抗議教育局為何讓學校繼續上不公不母的「性別光譜」？要求學校尊重議會、家長，立即停止使用具爭議性教材。針對國民黨議員質疑國中教材，市府表示，教材是馬政府時期教育部審查通過，教育應該要尊重專業，校方是選擇合法的教材，不樂見有政治人物干預校方的選書權。

市議會教育委員會副召集人李中、市議員黃馨慧、法治暨人權基金會董事長、律師洪嘉鴻今天數十名學生家長到市立光明國中前表達訴求，強調市議會第4次定期會決議「具爭議性之課綱、教材、宣傳品不宜使用」，但開學後，有國中家長赫然發現，所謂探討「我是公還是母的」的性別光譜教材，學校依舊在使用。

黃馨慧表示，教育孩子尊重「性別平等」有其必要性，但是必須選用「適合」的教材，「性別光譜」根本沒有實質意義，這是在教孩子去質疑「自己的性別嗎？」，全民99%都認同二元性別，為何學校要去刻意模糊、引導孩子質疑自己性別？

黃馨慧強調，這些有問題的教材，去年都已經在議會充分討論，才3讀通過決議「不得使用」，剛開學還不到一周，呼籲教育局趕快通知全市國中，停止使用具爭議性教材，不要讓家長擔心、學校也在「教或不教」無所適從。

李中表示，未來將會提案擬定相關「性平教育(教材)自治條例」，除了具有爭議性教材規範不得使用外，也將納入家長代表共同審議性平教育教材，遏止類似事件再次發生。

光明國中校長胡金枝說，回收書籍是「消極」行為，學校會更積極讓教課老師向學生說明「性別光譜」是有爭議性的內容，並改以學校自編「生涯學習檔案」做為替代教材，以「尊重」與「愛」教導學生正確性平觀念，希望學生家長能放心。

對此，市府回應表示，審定國中小教科書的主責機關為教育部、國家教育研究院，國民黨議員質疑之教科書為馬英九總統執政時期的教育部、國家教育研究院審定通過。

市府強調，該教科書第3主題「性別新視界」第一單元「性別議題大家談」所適用「性別光譜」的內容，是以生物學的角度用「公」與「母」解釋生理性別，惟在人類的社會互動上，多以「男性」及「女性」稱呼彼此；因此，實務上老師在講授此課程時，多採用補充教材搭配教學。

對部分國民黨議員對馬政府時期審定的教材有意見，台中市政府表達尊重，但由於審定國中小教科書的主管機關並非台中市政府，而是教育部、國家教育研究院，中市府將協助轉達給教育部。

(中時)