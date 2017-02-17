前駐法大使陸官演講 勉勵同學「溝通技巧很重要」
前駐法國大使呂慶龍昨到高雄陸軍官校演講，以自身長年從事外交工作經驗，向官兵師生分享溝通技巧、國際觀等重要性；期勉同學勿故步自封，要發覺自己長處，將其運用得當，並多多關心國際事務及國家大事，磨練溝通技巧，才能在未來把握機會，實現夢想。
呂慶龍從1980年開始，陸續3度派駐法國，為行銷台灣，可是使出18般武藝，布袋戲也是他的絕活，在典型嚴肅的外交圈中，堪稱國際外交風格轉型的代表人物；雖然2015年從外交工作退休，但他只要有空，都樂於向大家分享其外交經驗，讓社會知道台灣處境與空間。
呂慶龍在陸軍官校以「走出台灣放眼國際：挑戰與機會」為題演講，他先用法語和官兵師生打招呼，拉近彼此距離，緊接著結合時事將「柯P效應」、「川普震撼」，讓同學們反思現今全球化的社會，所帶來的各種影響。
呂慶龍也從台灣自身資源與實力談起，例如國民素養、經濟能力、治安、醫療等層面；以及提到，台灣之所以能享有各國免簽證待遇，是集合了眾人的努力，才能擁有今日的便利與國際化，至於如何將我國的實力加以發揚，依賴的就是溝通能力。
呂強調，必須清楚、簡短、有趣，良好的溝通不在於說得多，而在於說得好，以至於相互瞭解、相互尊重；勉勵同學們磨練自身溝通技巧，才能在未來把握機會，實現夢想。
(中時)
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