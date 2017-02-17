鬼蝠魟住進水試所，自己療傷

鬼蝠魟送到水試所中，大多在深6公尺的水池繞池而游。(水試所提供)

鬼蝠魟昨天由定置漁網業者送抵。(水試所提供)

花蓮東昌定置漁場昨天捕獲的鬼蝠魟，中午運抵東部海洋生物研究中心水產試驗所後，經過一天的觀察，鬼蝠魟大多在水池底部繞池而游，水試所研究員鄭明忠表示，全世界對於鬼蝠魟的研究資料都很少，研究人員將會針對鬼蝠魟進行生物學研究。

水試所研究員周爰瑱表示，這隻是鬼蝠魟屬的雙吻前口蝠鱝，體長約2.6公尺，相較於一般鬼蝠魟體長約4.5公尺，這隻應該還未成年，一般鬼蝠魟要10年性成熟才能繁殖後代，每2年生一胎，繁衍速度慢，是屬於易危物種。

由於鬼蝠魟前方的鰭狀肢有被纜繩纏繞多年，留下很深的傷口，昨天定置漁網業者清除纜繩後，仍需要鬼蝠魟自行修復傷口，因此水試所在海水中加入臭氧，減少水中的生菌數，這幾天仍要持續觀察魚的狀況。

鄭明忠說，以浮游生物為主食的鬼蝠魟，應該會主動浮上水面討食，水試所也準備南極蝦給它當食物，但前提是鬼蝠魟復原狀況良好。對於鬼蝠魟的未來，要標放還是留在水池中觀察，都還言之過早。

(中時)