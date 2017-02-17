東芝慘虧 股價暴跌
日本電機大廠東芝（Toshiba）因在美國的核電事業出現巨額虧損，今年3月底是否能解除資不抵債的狀況，情況仍未明朗。今天東京股市東芝股價一度暴跌12%。
東京股市東芝股價今天上午收盤時比昨天的收盤價下跌10%，為182.7日圓，是時隔11個月的低水準。下午東芝股價一度出現大跌12%的情況。東芝股價自本月14日以來連續下跌，跌幅已近3成。
東芝股票等市值降至7700億日圓（約新台幣2110億元），自去年12月下旬以來，約減少了逾1兆日圓，東芝的市值漸逼近日本8大電機大廠中市值最少的NEC公司（約7100億日圓）。
東芝因在美國的核電事業出現巨額虧損，2016年底有1912億日圓債務，陷入資不抵債的狀態。東芝被認為很可能到今年3月底以前，也無法解除資不抵債的情況。股市投資人對東芝經營重建的前途感到不安。
根據東京證券交易所（東證）的規定，如果東芝的負債額超過總資產，股票將被從目前的東證1部降級至東證2部。1年後資不抵債的情況如果還是無法解除，將面臨下市。
東芝於14日宣布2016年4月至12月的財報延期提出。16日傳出，東芝為了增強資本，打算將半導體記憶體事業的分社化暨部分出售的計畫將延至3月底以後。1060217
(中央社)
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