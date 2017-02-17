日女星閃電出家又出書 挨批機關算盡

日本22歲女星清水富美加12日閃電宣布出家，進入宗教團體「幸福的科學」，她昨天突然在推特說今天要以法名千眼美子推出「全部，說出來喔」一書。有資深藝人痛批她機關算盡。

清水昨晚10時50分（台灣時間9時50分）在她的推特宣布將以出家後所獲的法名「千眼美子」於17日出書。她在推特寫道：「這本書或許又會被禁，但這是我所擁有的真實、無法被抹滅的，這是我要重新以千眼美子的身分活下去的宣言」。

清水在推特上還明載書的封面照片，書名之外，還有副書名：「本名‧清水富美加，今天出家」。書帶寫著「緊急告白 藝能界的事、宗教的事、至今的事、今後的事、只有本人才能說出 真正的心情」，還有看似她親筆筆跡寫的字眼「想死的這7年、沒死到的這7年」。

宗教團體「幸福的科學」公關部門人員表示，「幸福的科學」17日將出版這本書。這本書是在醫師的見證之下，11日開始對清水專訪的內容，17日下午將在東京的書店上市。

日本體育報報導，清水閃電宣布出家，她所演出的電影「小偷演員」（暫譯，預定11月上映）於1月26日開始拍攝，到本月3日為止，清水參與拍攝。如今電影被迫臨時換角重拍。清水出家衍生的違約金可能以億日圓計算。

這部電影是由傑尼斯「關8」成員丸山隆平主演的喜劇，清水是8名主要人物之中的1名。她在年輕女演員當中演技佳，所以被選中。開拍後，她本月5日開始請病假。

有關清水與她原本所屬經紀公司的契約問題，經紀公司與她加入的宗教團體20日以後還要重新談判。

今天上午，富士電視台的1個節目針對清水出家一事以專輯方式報導。對於清水突然要出書，這個節目的主持人49歲男藝人(土反)上忍說，「感覺準備得很周到」。

當評論員的66歲資深男藝人梅澤富美男震怒說：「機關算盡，這節目不要報導她，免得變成替她宣傳」。梅澤還說：「演藝圈，哪有輕鬆快樂的工作，她不想演，還有很多人等著演。」1060217

(中央社)