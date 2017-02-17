南韓法院宣告韓進海運破產

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南韓首爾地方法院今天正式宣布韓進海運破產。曾經是南韓第1大、全球第7大的韓進海運可能自此消失。

南韓聯合新聞通訊社報導，與「大韓航空」等同屬「韓進集團」的韓進海運，成立於1977年，直到2000年中期不斷擴大經營規模，一躍成為名副其實的南韓海運企業龍頭。

據報導，然而，2008年雷曼兄弟破產給全球海運業帶來重創，運費大跌等利空因素導致公司經營繼續惡化。2016年9月1日，該公司申請法院接管。

法院方面表示，已指定了破產管理人，韓進海運的破產程序即將啟動。法院方面將透過公平、公正的程序，力保債權人的利益。1060217

(中央社)