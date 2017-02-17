三星少主李在鎔被捕 員工人心惶惶

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南韓檢方今天依涉及政府貪腐醜聞的賄賂等指控，逮捕三星集團少主李在鎔。三星頭一遭遇上負責人被捕，員工人心惶惶，有專家認為將為集團掀起大波瀾。

法新社報導，三星集團（Samsung Group）在南韓經濟具有舉足輕重地位，旗下有全球最大智慧型手機製造商三星電子（Samsung Electronics）。

首爾HMC投資證券公司（HMC Investment & Securities）分析師葛瑞格．盧（Greg Roh）說：「近期而言，這對三星全球性企業的形象是一大打擊。」

首爾IBK證券公司（IBK Securities Co.）分析師李承宇（Lee Seung Woo，音譯）表示，三星試圖展開複雜重組之際，李在鎔陷入賄賂疑雲，公司在尋求海外併購等長期投資上可能會縮手。

路透社報導，儘管李在鎔被捕料將不會影響集團企業日常運作，專家表示，恐會阻礙這家南韓最大財閥戰略決策。

李在鎔的父親李健熙2014年心臟病發臥病在床後，三星一直持續重組，為李在鎔接班鋪路。如今李在鎔被捕，恐讓公司決策更加複雜，包括是否根據控股公司結構重整集團，以及裁撤未來策略辦公室計畫，這個身為決策核心的單位在醜聞期間受到批評。

人員動向也處於不確定狀態。麾下員工近50萬人的三星，至今尚未宣布年度人事晉升和變動，這通常會在12月公告。

三星電子晶片部門1名員工表示，同事對檢方將矛頭單指三星感到不安，「大家人心惶惶」。

不過另1名三星電子員工表示，公司一切照常運作，「對這麼大型的公司來說，只因老闆不在就不能正常運作，實在說不過去」。上述兩名員工都因事件敏感而不願具名。

三星電子才想努力拋開去年智慧型手機Galaxy Note 7起火事件陰影，未料又碰上少主被捕，面對即將推出新旗艦機Galaxy S8，公司背負沉重壓力。

南韓的大韓商工會議所（Korea Chamber of Commerce & Industry）說：「我們對這家位處全球競爭前線的南韓企業領頭羊面臨管理真空，表達關切和遺憾。」（譯者：中央社盧映孜）1060217

(中央社)