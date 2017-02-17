元智研發購物機制 依保存期限更實惠

到超商、大賣場購物時，若保存期限越接近到期日，商品的價格就便宜，這樣的購物選擇，您會接受嗎？元智大學研發一項「引導消費者，依據經濟條件挑選」的機制並申請專利。

元智大學機械系教授鐘國濱實驗室團隊研發「即時價格管理系統」，實驗室團隊成員包含多位博碩士班學生，透過電腦系統，根據商品條碼計算出對應商品的價格與時間關係，從商品的初始價格、終止價格、製造日期及期限日期定義成不同組合，希望讓消費者可以根據自身的經濟條件採購食物，而不至於浪費食物。

鐘國濱表示，一般市面上的商品皆為固定價格，但以食品而言，離製造日期越遠的商品，越不容易受到挑選，而且一旦超過了期限日期，店家只能銷毀超過期限日期的商品。

而一般商家陳列商品的行為中，一般快過期的商品通常會被擺放至展示櫃的前側(或上層)，但是消費者並不會受此影響，反而翻開產品的最後方（最下層），選擇比較新鮮的商品，除了容易造成商品掉落外，背後最大隱憂是不肖商人竄改製作日期，矇騙消費者。

研究團隊指出，根據據聯合國統計，全球每年有13億噸糧食浪費，卻有8億多人處在挨餓中，其中46%糧食浪費則發生在食物供應鏈的最終端，都是零售商與消費者所造成。

為了解決消費心理，鐘國濱表示，研發團隊利用商品條碼、電腦系統、輸入設備及顯示設備，將商品的「品質與價格」記錄至電腦系統中，消費者可以選擇對應價格的商品，消費者可以依據經濟條件與所需，挑選最適合的商品，避免商品的浪費。

研究團隊表示，目前此研發也申請專利中，相信未來能造福更多的消費者，改造新型模式的消費行為。1060217

(中央社)