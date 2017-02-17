台中國際旅展買氣旺 各餐旅傳捷報
2017全台第一檔旅展：「2017台中春季國際旅遊大展」17日熱鬧開幕，首日買氣旺，各餐旅業者傳出捷報，其中首度參展的金悅軒餐飲集團開展一小時內，即狂賣近30萬元禮券；台中永豐棧酒店也賣出近200套餐券，被評為全台中最夯的自助餐廳，台中林酒店LV百匯也出超過百張聯合餐券，另台中全國大飯店63折超值餐券上午即賣出數十組。
本次旅展業者網羅中台灣最熱門餐廳推出十大旅展必買餐券，不少熟門熟路的消費者，一開展即瘋搶餐券，首度參加旅展的金悅軒餐飲集團帶領旗下金悅軒、金苑茶餐廳與金鰭日本料理推出買5000送500元餐券，未料開展第一小時就狂賣近30萬元。
熱賣的還包括永豐棧酒店餐券，阿利海鮮「豪華風味餐券」2299元、穎餐廳雙人極品火鍋餐券每張999元，旅展首日狂賣兩百組。
詢問度破表還包括，台中林酒店聯合餐券，台中林酒店LV百匯素有全台中最熱門的自助餐廳美名，此次除推出LV百滙假日下午四人同行券，另有LV百匯出&奇鮮日本料理平日聯合餐券，也狂賣近百組。
(中時)
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