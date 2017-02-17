義美高價購「台灣產非基因改造黃豆」支持我國農業

義美支持台灣本土農業，高價收購「台灣產非基因改造黃豆」製作豆奶。（圖片提供／義美食品）

依據農糧署資料顯示，台灣每年進口約230萬噸大豆，但台灣本土年生產量僅2700公噸，佔比低，為推廣台灣在地農業，自2016年輔導新北市農會與義美食品合作，推出以台灣非基改黃、黑豆製作的「黃豆奶」、「黑豆奶」，獲得消費者熱烈支持。

台灣老字號品牌義美食品支持本土農業不遺餘力，持續推廣本土黃豆製作豆奶，開發國產純豆奶製品，目前市售「進口非基因改造黃豆」每公斤價格30至60元、「台灣產非基因改造黃豆」每公斤價格在70至125元間;義美與台灣農會、農民合作，將以每公斤75元價格收購「台灣產非基因改造黃豆」製作飲品，強調不添加食品防腐劑及其他食品添加劑，外盒印有溯源標章，讓消費者喝的健康又安心。

(中時)