警政署發布副署長等75名高階警職人事

基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，警政署副署長、警政委員、刑事局副局長及新北市、台中市警局主任秘書等職缺，經署長陳國恩邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室及人事室業務主管等人員，共同就重要職缺，參據各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討，昨天傍晚經報奉內政部核定。調整副署長等75人，統一於21日交接到任。

1、 本署國道公路警察局局長王隆陞任本署副署長

2、 本署督察室主任周威廷調任本署國道公路警察局局長

3、 本署警政委員薛國材調任本署督察室主任

4、 本署保安警察第七總隊總隊長陳檡文陞任本署警政委員

5、 新北市政府警察局副局長陳永利調任本署保安警察第七總隊總隊長

6、 桃園市政府警察局督察長李漢卿調任新北市政府警察局副局長

7、 南投縣政府警察局局長魏慶賢調任桃園市政府警察局督察長

8、 臺北市政府警察局主任秘書邱寬愉調任南投縣政府警察局局長

9、 屏東縣政府警察局局長方仰寧調任臺北市政府警察局主任秘書

10、 本署高雄港務警察總隊總隊長江雅文調任屏東縣政府警察局局長

11、 高雄市政府警察局警政監劉耀欽調任本署高雄港務警察總隊總隊長

12、 臺北市政府警察局副局長陳銘政陞任本署警政委員

13、 臺中市政府警察局督察長張傳忠調任臺北市政府警察局副局長

14、 本署後勤組組長蔡金覇調任臺中市政府警察局督察長

15、 本署勤務指揮中心主任林漢堂調任本署後勤組組長

16、 本署保安警察第一總隊副總隊長徐世霖調任本署勤務指揮中心主任

17、 本署保安警察第二總隊主任秘書劉安永調任本署保安警察第一總隊副總隊長

18、 臺南市政府警察局第一分局分局長張樹德陞任本署保安警察第二總隊主任秘書

19、 臺南市政府警察局第四分局分局長邱文亮調任臺南市政府警察局第一分局分局長

20、 臺南市政府警察局善化分局分局長梁仁輝調任臺南市政府警察局第四分局分局長

21、 本署保防組科長呂世明調任臺南市政府警察局善化分局分局長

22、 雲林縣警察局局長黃明昭調任本署刑事警察局副局長

23、 本署基隆港務警察總隊總隊長許錫榮調任雲林縣警察局局長

24、 臺北市政府警察局大安分局分局長薛文容陞任本署基隆港務警察總隊總隊長

25、 臺北市政府警察局中正第二分局分局長楊鴻正調任臺北市政府警察局大安分局分局長

26、 臺北市政府警察局文山第二分局分局長楊哲昌調任臺北市政府警察局中正第二分局分局長

27、 臺北市政府警察局後勤科科長廖材楨調任臺北市政府警察局文山第二分局分局長

28、 嘉義市政府警察局局長黃啟澤調任新北市政府警察局主任秘書

29、 本署保防組組長詹永華調任嘉義市政府警察局局長

30、 新北市政府警察局海山分局分局長陳木樹陞任本署保防組組長

31、 新北市政府警察局土城分局分局長黃勢清調任新北市政府警察局海山分局分局長

32、 新北市政府警察局三峽分局分局長王順益調任新北市政府警察局土城分局分局長

33、 新北市政府警察局金山分局分局長張錦成調任新北市政府警察局三峽分局分局長

34、 新北市政府警察局公共關係室主任林武宏調任新北市政府警察局金山分局分局長

35、 本署保安警察第三總隊主任秘書張春波調任臺中市政府警察局主任秘書

36、 桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長蔡祥春陞任本署保安警察第三總隊主任秘書

37、 本署刑事警察局偵查第八大隊大隊長蕭欽杰調任桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長

38、 臺北市政府警察局松山分局分局長吳坤旭陞任本署保安警察第三總隊副總隊長

39、 臺北市政府警察局士林分局分局長黃永志調任臺北市政府警察局松山分局分局長

40、 臺北市政府警察局文山第一分局分局長黃炳訓調任臺北市政府警察局士林分局分局長

41、 臺北市政府警察局秘書室主任吳進宗調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長

42、 臺南市政府警察局永康分局分局長李西河陞任本署保安警察第四總隊副總隊長

43、 臺南市政府警察局新營分局分局長張榮興調任臺南市政府警察局永康分局分局長

44、 臺南市政府警察局麻豆分局分局長王森瑒調任臺南市政府警察局新營分局分局長

45、 臺南市政府警察局玉井分局分局長蔡進閱調任臺南市政府警察局麻豆分局分局長

46、 新北市政府警察局保安警察大隊大隊長楊華中調任臺南市政府警察局玉井分局分局長

47、 新北市政府警察局後勤科科長李忠萍調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長

48、 臺灣警察專科學校教務處主任林焌煌陞任臺灣警察專科學校主任秘書

49、 本署教育組科長林再本陞任本署督察室督察

50、 本署交通組科長張厚齊陞任本署督察室督察

51、 桃園市政府警察局龜山分局分局長張維鎮調任桃園市政府警察局平鎮分局分局長

52、 桃園市政府警察局蘆竹分局分局長蔡鴻義調任桃園市政府警察局龜山分局分局長

53、 高雄市政府警察局小港分局分局長楊台興調任桃園市政府警察局蘆竹分局分局長

54、 高雄市政府警察局三民第一分局分局長黃文哲調任高雄市政府警察局小港分局分局長

55、 高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長戴台捷調任高雄市政府警察局三民第一分局分局長

56、 高雄市政府警察局行政科科長洪振順調任高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長

57、 桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長翁群能調任桃園市政府警察局楊梅分局分局長

58、 桃園市政府警察局公共關係室主任李建民調任桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長

59、 臺中市政府警察局第三分局分局長孫太康調任臺中市政府警察局第一分局分局長

60、 臺中市政府警察局大甲分局分局長沈炳信調任臺中市政府警察局第三分局分局長

61、 臺中市政府警察局和平分局分局長廖國政調任臺中市政府警察局大甲分局分局長

62、 臺南市政府警察局佳里分局分局長莊勝雄調任臺中市政府警察局和平分局分局長

63、 臺南市政府警察局新化分局分局長黃勝智調任臺南市政府警察局佳里分局分局長

64、 臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長許坤田調任臺南市政府警察局新化分局分局長

65、 臺中市政府警察局訓練科科長蔡元戎調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長

66、 臺南市政府警察局學甲分局分局長鄭榮崑調任臺南市政府警察局歸仁分局分局長

67、 臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長楊青垂調任臺南市政府警察局學甲分局分局長

68、 臺南市政府警察局督察陳錦文調任臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長

69、 高雄市政府警察局左營分局分局長朱宗泰調任高雄市政府警察局三民第二分局分局長

70、 高雄市政府警察局林園分局分局長李謀旺調任高雄市政府警察局左營分局分局長

71、 高雄市政府警察局旗山分局分局長蔡文峰調任高雄市政府警察局林園分局分局長

72、 高雄市政府警察局六龜分局分局長陳錦坤調任高雄市政府警察局旗山分局分局長

73、 本署刑事警察局偵查科科長陳世煌調任高雄市政府警察局六龜分局分局長

74、 高雄市政府警察局岡山分局分局長塗馬慶調任高雄市政府警察局秘書室主任

75、 高雄市政府警察局公共關係室主任謝進賢調任高雄市政府警察局岡山分局分局長

(中時)