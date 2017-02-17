年金改革戰 朝野搶立院司法委員會召委

我要評比

立法院新會期今天開議，年金改革「戰場」將在立法院司法及法制委員會，2席有排審權的委員會召集委員，朝野立法院黨團都有意爭取。

民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘上午在黨團會議後受訪表示，因應年金改革，民進黨會多派一些人到司法委員會，超額就抽籤，黨團也希望爭取2席召委。

中國國民黨團總召廖國棟說，國民黨也會擺重兵，並再與柯建銘溝通。民進黨一定會想辦法搶2席召委，除溝通，就是看籤運及合作對象。

立法院各委員會組織法規定，各委員會於每年首次會期重新組成，這會期立委將重新選擇各自所屬的委員會。1060217

(中央社)