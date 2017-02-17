中市民政局長當月老 開辦第2場未婚聯誼
台中市政府為鼓勵未婚民眾擴大社交生活領域，主動擔任「月老」，今年度舉辦8場次未婚聯誼活動。第2場次「戀曲2017─傳情台中州廳」由西區戶政事務所辦理，2月20日上午8時開始受理報名，歡迎設籍台中市或於台中市就學就業且年滿25歲至35歲的未婚男女，踴躍報名參加。
民政局長蔡世寅表示，第2場次訂於3月25日於台中州廳舉辦，該地點極具代表意義，原為縣市合併前台中市政府所在地，是一棟仿法國馬薩風格的的美麗建築，更是新人拍攝婚紗照的熱門景點，希望可以給參加活動的單身民眾加持，增加配對成功率。
活動自2月20日上午8時起開放現場及e-mail報名，每人酌收報名費500元，預計參加人數為80人(男女各40人)，額滿為止。
(中時)
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