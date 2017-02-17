友力司機不滿被撤照 前往交通部抗議

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邱姓司機拿出交通部公文，表示交通部斷他們生計。（趙雙傑攝）

友力通運司前往交通部抗議。（趙雙傑攝）

交通部撤銷友力通運公司的營業執照，導致友力的百餘名司機無法出車，友力通運一群遊覽車司機今日下午前往交通部抗議 ，表達不滿。

(中時)